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Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına "Bugün yapılan operasyonlar hukuk devleti değil guguk devleti operasyonlarıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, "Bugün yapılan operasyonlar hukuk devleti değil guguk devleti operasyonlarıdır" dedi.

İnce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hukuk devleti, kuralların sana bana göre değişmediği, herkese eşit uygulandığı devlet demektir. Bana yasak olan sana olmuyorsa, senin ceza almadığın bir kanun maddesinden ben ceza alıyorsam ortada hukuk devleti yoktur. Bugün yapılan operasyonlar hukuk devleti değil guguk devleti operasyonlarıdır. Siyasi rakipler hakkında verilen gözaltı/tutuklama kararları, tam da guguk devletine yakışan kararlardır. Hukuk devleti yerine guguk devleti olmayı seçerseniz bir günde yüzde 10 fakirleşir, enflasyonu azdırır, yatırımları kaçırır, işsizliği patlatırsınız. Ülkesini zerre seven insan bunu yapamaz."

 

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