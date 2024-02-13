Muhtar Kent'ten Tarsus Amerikan Koleji'ne STEM laboratuvarı

Uzun yıllar Coca Cola’nın yönetim kurulu başkanlığını ve CEO’luğunu yaptıktan sonra 2019 yılında görevinden ayrılan Muhtar Kent, Türkiye’de gençlerin eğitimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Muhtar Kent, 1971 yılında mezun olduğu Tarsus Amerikan Koleji’nde (TAC), STEM Laboratuvarı’nın kurulmasına katkıda bulundu ve açılışını yaptı.

150 yıllık geçmişe sahip Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı Türkiye’nin en köklü okullarından TAC’de; Ahşap Atölyesi, FAB Lab & Precious Plastics Merkezi, Kayıt Stüdyosu, Müzik Prova Odası, Sanal Gerçeklik Stüdyosu ve Derslik bölümlerinin bulunduğu tam donanımlı STEM Laboratuvarı kuruldu. TAC’nin kampüs alanında bulunan tarihi Misak-ı Millî binasına kazandırılan Muhtar Kent STEM Laboratuvarı törenle hizmete girdi. Açılış töreninde okul ve vakıf yöneticileri, öğrenciler ve Muhtar Kent ile dönem arkadaşları bir araya geldi.

“Nesiller boyunca ilham verecek”

Törende konuşan SEV Mütevelli Heyeti Başkanı Sait Tosyalı, yapılan çalışmalar kapsamında 150 yıllık Misak-ı Millî binasının da yenilenip güçlendirildiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: “TAC kampüsümüzde Misak-ı Millî binamızın restorasyonu tamamladık ve Misak-ı Millî Muhtar Kent STEM Laboratuvarı olarak açtık. Bu yatırımın bir mezunumuzun, yani Muhtar Kent’in cömert bağışıyla mümkün olması çok önemli bir nokta. Mezunumuz ve SEV Onursal Mütevellimiz Muhtar Kent'in bağışları sayesinde ayrıca her sene iki TAC öğrencimiz de burslu okuyor. STEM Laboratuvarı için yaptığı bağışla katkılarını artırarak sürdürüyor. Muhtar Kent’in ismi bu laboratuvarda yetişecek tüm gençlerimize nesiller boyunca ilham verecek. Okulumuz ve Vakfımız adına kendisine teşekkür ediyoruz."

“Tarihi bina bilim merkezi olarak yaşayacak”

SEV Yönetim Kurulu Başkanı Piraye Erdem de “Ülkemiz tarihine tanıklık eden Misak-ı Millî binasının yenilenerek STEM Laboratuvarı olarak yaşamaya devam etmesi çok değerli” diyerek, şöyle devam etti: “Misak-ı Millî Muhtar Kent STEM Laboratuvarı; gençlerimizin bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik odaklı çağdaş bir eğitim yaklaşımının uygulandığı bir merkez olacak. Bu tarihi binanın en gelişmiş teknik imkânlarla tekrar çocuklarımıza kazandırılmasında kıymetli bağışıyla destek veren mezunumuz Muhtar Kent’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

“STEM ile geleceğin zorlu görevlerine hazırlanacaklar”

Misak-ı Millî Muhtar Kent STEM Laboratuvarı’nın açılış kurdelesini kesenler arasında yer alan Muhtar Kent ise STEM eğitiminin, günümüzde giderek artan bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: “Kampüsümüzde yer alan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Misak-ı Milli binasındaki STEM Laboratuvarı’nın açılışını yapmaktan çok mutluyum. Fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarındaki bu disiplinler, öğrencilerin sadece akademik başarı elde etmelerine değil, aynı zamanda kritik düşünme, problem çözme ve yaratıcılık gibi hayati beceriler kazanmalarına da önemli katkılar sağlıyor. Yeni laboratuvarımız, öğrencilerimize bu alanlarda derinlemesine keşfetme ve öğrenme fırsatları sunacak ve onları geleceğin zorlu görevlerine hazırlayacak.”

“Genç zekâları desteklemekten gurur duyuyorum”

STEM Laboratuvarı’nda öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştireceklerini vurgulayan Kent, şu bilgileri verdi: “STEM Laboratuvarı, gençlerin gerçek dünya sorunlarına çözümler üretmelerine olanak tanıyacak. Burası sadece bilgi edinme için değil, aynı zamanda arkadaşlık bağlarını güçlendirmek, birlikte çalışma, ortak projeler üretme, ekip olma becerilerini geliştirmek için de onlara bir platform sağlayacak. Geleceğin liderleri, bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji uzmanları bugünün gençleri arasından çıkacak. Geleceğimizin şekillenmesine katkıda bulunacak genç zekâlara güveniyor ve onlara destek olmaktan gurur duyuyorum. Bana değerli katkıları olan okulumda, mezuniyetimden 53 sene sonra gelecek nesillere fayda sağlayacağına inandığım STEM Laboratuvarı’nı açmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hep birlikte, geleceği şekillendirecek bu genç beyinlere destek olmaya devam edelim.”

Ahşap atölyesi de var sanal gerçeklik stüdyosu da

Misak-ı Millî Muhtar Kent STEM Laboratuvarı, öğrencileri, dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olan STEM alanına teşvik etmeyi amaçlıyor. STEM Laboratuvarı’nda bulunan Ahşap Atölyesi, öğrencilerin mühendislik ve yaratıcı becerilerini geliştirecekleri tozlu bir alan olarak tasarlandı. FAB Lab & Precious Plastics Merkezi, prototip oluşturma, robotik ve plastik geri dönüştürme aracılığıyla tasarım odaklı düşünme yeteneklerini destekleyecek. Podcast Stüdyosu’nda, öğrencilerin performans ve topluluğa yönelik konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak profesyonel kalitede teknoloji kullanıldı. Kayıt Stüdyosu, öğrencilerin müzik performanslarını kaydedebilecekleri profesyonel kalitede teknolojiyle donatıldı. Müzik Prova Odası’nda öğrenciler pratik yapıp müzik performanslarını kaydedebilecek. Sanal Gerçeklik Stüdyosu’nda simülasyonlar ve sanal saha gezileri yapılabilecek. Derslik alanı ise öğrenme faaliyetlerini ve kulüpleri desteklemek amacıyla kullanılacak.