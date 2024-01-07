Murat Kurum'un videosunun ardından İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayının eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un olması neredeyse kesin... Sosyal medyaya dün düşen ve Kurum'un “16 milyon İstanbullu için çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla ki uzun zamandır benimle birlikte çalışıyorsunuz. Sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız" sözleri düğümü çözen son gelişme olmuştu.

İmamoğlu: Hayal satmıyoruz

Bu videonun ardından İBB Başkanı ve CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden adayı olan Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşım geldi. İmamoğlu'nun bu sabah (7 Ocak) paylaştığı videoda "16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi” notunu düştü. Videoda İBB'de son 5 yıllık dönemde hayata geçirilen icraatlar yer aldı.

Hayal satmıyoruz; yapa yapa yürüyoruz.



Kamu bankalarımızı İstanbul Yenileniyor seferberliğinde vatandaşımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnsan hayatının siyaseti olmaz, olamaz.



KİPTAŞ, aynı anda yüzlerce yapıyı yenilemek için kamu bankalarımızla uyum içinde çalışmaya… pic.twitter.com/1QgWUX3G9o — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 7, 2024

İmamoğlu sonrasında yaptığı yeni bir paylaşımda ise "Hayal satmıyoruz; yapa yapa yürüyoruz" ifadesine yer verdi: İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Hayal satmıyoruz; yapa yapa yürüyoruz. Kamu bankalarımızı İstanbul Yenileniyor seferberliğinde vatandaşımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnsan hayatının siyaseti olmaz, olamaz. KİPTAŞ, aynı anda yüzlerce yapıyı yenilemek için kamu bankalarımızla uyum içinde çalışmaya hazır.