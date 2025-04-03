Müsavat Dervişoğlu İmamoğlu ve Özdağ'ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dervişoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardıklarına göre Bastille Hapishanesi Baskını'ndan örnek veren Dervişoğlu, Bastille Hapishanesi'nin monarşiyi temsil ettiğini, Silivri'deki cezaevinin de tek adamlığın sembolü haline geldiğini söyledi.

Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Ekrem beyi ziyaret ettim. Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı ne Silivri’de tutuklu olurdu ne de diplomasının iptal edilmesi aymazlığı yaşanırdı. Keza Ümit Özdağ. O da vermiş olduğu siyasi mücadele sebebiyle Silivri’de rehin alınmıştır.

"Silivri tek adamlığın ve otoriterliğin sembolü"

Bastille Hapishanesi, mutlak monarşinin en önemli sembolüdür. Bastille Hapishanesi Baskını’nda 7 hükümlü kurtarılmıştır ama Bastille Baskını tarihe monarşinin yıkılması olarak geçmiştir. Dolayısıyla bugün Silivri’de inşa edilmiş düzeni Bastille Hapishanesi’ne benzetiyorum. Nasıl Bastille Hapishanesi monarşinin sembolüyse, bugün de Silivri tek adamlığın ve otoriterliğin sembolü haline gelmiştir.

"Milletimiz moralli, güçlü olsun"

Demokrasinin içinde kalarak, hukukun içinde kalarak, hukukun ve anayasanın vatandaşa tanıdığı her türlü hak ve hukukun kullanımına dayalı olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Açık ve net olarak söylüyorum, Bastille Hapishanesi nasıl monarşiyi temsil ediyor ve yıkıldıysa adınız gibi emin olabilirsiniz ki otokrasiyi ve tek adamlığı temsil eden bu yapılar da mutlak surette yıkılacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Milletimiz moralli olsun, milletimiz güçlü olsun. Hak ve hukuk duygusunu, adalet duygusunu hiçbir zaman kaybetmesin.

"Hukuksuzluğa karşı direnmeyi sürdüreceğiz"

Adaletin düşünceden eyleme dönüşeceği, kuvveden fiile geçeceği dönemler de yakındır. Bütün bunların inşaası için zaten hak ve hukukun gasp edildiğine inanmış insanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi de bir insani, vicdani, tarihi sorumluluktur. O sorumluluğun icaplarını gerek şahsen ben ve gerekse partim sonuna kadar yerine getirecek ve adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı direnmeyi sürdüreceğiz."