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İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un tutukluluğuna itiraz edildi

Avukatları, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un tutukluluğuna itiraz etti. Ongun'un belirtilen mekanlarda bulunmadığının HTS kayıtlarıyla kanıtlandığı dile getirildi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un tutukluluğuna itiraz edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve MEDYA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sunulan dilekçede, iddiaların somut delillere dayanmadığı ve hukuka aykırı delillerle tutuklama yapıldığı belirtildi.

Ayrıca gizli tanık ifadelerine dayanılarak yapılan suçlamaların, HTS kayıtları ile çürütüldüğü, Ongun'un belirtilen mekanlarda bulunmadığının HTS kayıtlarıyla kanıtlandığı dile getirildi.

Avukatlar, Ongun ve diğer tutuklanan kişilerin belirli mekanlarda toplantı yaparak ihale kararları aldıkları iddialarını reddetti.

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