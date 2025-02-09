Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz haftalarda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı ziyaret etmeye hazırlanıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da bir restoranda yemek yerken ani bir şekilde gözaltına alınarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etmeye karar verdi.
Saat 13.00'te görüşecek
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kalan Özdağ ile Dervişoğlu, bugün saat 13.00'te görüşecek. Dervişoğlu, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
Dervişoğlu 30 Ocak'ta yapacağı ziyareti yaşadığı ağır gribal enfeksiyon nedeni ileri bir tarihe ertelemişti.