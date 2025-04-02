Muse, İstanbul'daki konserini 2026'ya erteledi: Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirdik

Muse X hesabından yaptığı açıklamada, 11 Haziran 2025’teki İstanbul konserlerini 2026’ya ertelediklerini duyurdu.

Açıklamada, “Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatle değerlendirdikten ve endişelerine tamamen saygı duyarak, İstanbul’daki gösterimizin DBL Entertainment’ın hiçbir şekilde dahil olmayacağından emin olabilmek adına 2026’ya ertelendiğini duyuruyoruz. Sürekli desteğiniz bizim için her şey demek. 2026’da görüşmek üzere!” denildi.

After careful consideration and hearing the feedback from our fans whilst fully respecting their concerns, our show in Istanbul will be now postponed until 2026 so we can ensure DBL Entertainment will not be involved.



Thank you for your ongoing support, it means everything to… — muse (@muse) April 2, 2025

Ne oldu?

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı "boykot" çağrıları, kültür-sanat etkinliklerini düzenleyen DBL Entertainment’a da yansıdı.

DBL Entertainment’ın başındaki isim Abdülkadir Özkan, CHP Genel Başkanı Özel’in Espressolab markasına yönelik "boykot" çağrısına katılan gençlere “vatan haini” demiş ve Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun babasını da paylaşımlarında hedef göstermişti.

Özkan’ın sahibi olduğu DBL Entertainment’ın Türkiye’deki en büyük organizasyonları arasında Muse’un 11 Haziran’daki ve Robbie Williams’ın 7 Ekim’deki İstanbul konserleri yer alıyordu.

Sosyal medya kullanıcıları, Muse ve Robbie Williams’a çağrılar yaparak, şirketin siyasi tutumuna dikkat çekti ve konserlerin iptal edilmesini talep etti.

Türkiye’ye konser için gelmesi planlanan Norveçli müzisyen Ane Brun da boykot çağrılarından sosyal medya aracılığıyla haberdar edildi. Brun, hayranlarından gelen çağrıları dikkate alarak konserini iptal ettiğini duyurdu.

Dün akşam saatlerinde tepkilerin odağındaki isim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamayla, DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekildiklerini duyurdu.