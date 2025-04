Muse, İstanbul'daki konserini 2026'ya erteledi: Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirdik

Muse X hesabından yaptığı açıklamada, 11 Haziran 2025’teki İstanbul konserlerini 2026’ya ertelediklerini duyurdu.

Açıklamada, “Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatle değerlendirdikten ve endişelerine tamamen saygı duyarak, İstanbul’daki gösterimizin DBL Entertainment’ın hiçbir şekilde dahil olmayacağından emin olabilmek adına 2026’ya ertelendiğini duyuruyoruz. Sürekli desteğiniz bizim için her şey demek. 2026’da görüşmek üzere!” denildi.

After careful consideration and hearing the feedback from our fans whilst fully respecting their concerns, our show in Istanbul will be now postponed until 2026 so we can ensure DBL Entertainment will not be involved.



Thank you for your ongoing support, it means everything to…