Mustafa Sarıgül'den 'Gürsel Tekin' çağrısı: Herkesi yanlıştan dönmeye davet ediyorum

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, sabah saatlerinde partiden istifa ettiğini duyuran Gürsel Tekin için parti yönetimine çağrıda bulundu.

Sarıgül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘herkesi yanlıştan dönmeye davet ediyorum’ diyerek, "Gürsel Tekin, ‘giderse gitsin’ denecek bir siyasetçi değildir” dedi.

Sarıgül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"1-Kurultaydaki tercihine bakmaksızın, herkesi kucaklayacağız, bir kişiyi dahi geride bırakmayacağız”, iddiasıyla yola çıkanların siyasi ve demokratik nezakete uymaları beklenir.

2-Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik nezaketten geçer.

3-Partiler, “az olsun benim olsun” mantığıyla yönetilemez. Parti örgütleri ve partiye verilen emekler göz ardı edilemez.

4-Kendisiyle parti içi mücadele ettiğim Gürsel Tekin CHP için bir değerdir. Gürsel Tekin, “giderse gitsin” denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum."

1-“Kurultaydaki tercihine bakmaksızın, herkesi kucaklayacağız, bir kişiyi dahi geride bırakmayacağız”, iddiasıyla yola çıkanların siyasi ve demokratik nezakete uymaları beklenir.



2-Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik… — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) February 13, 2024

Tekin ve Soner Çetin CHP'den istifa etti

Gürsel Tekin, Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunmuş ancak kendisinin yerine Mesut Kösedağı Kadıköy’den aday gösterilmişti.

Tekin, yayımladığı istifasını ‘parti hukukunun hiçe sayıldığını’ savunarak duyurmuştu.

Tekin'in istifasını duyurmasının ardından CHP Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, aday belirleme sürecinde partinin ilkelerinin ihlal edildiğini ve liyakate dayalı kuralların esas alınmadığını öne sürdü. Çetin, "Adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık" dedi.