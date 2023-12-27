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Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalandı

FETÖ suçlamasıyla aranan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Cezayir'de yakalandı.

Haber Merkezi
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Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalandı
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

 

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