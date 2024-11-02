Mustafa Varank kaza geçirdi! İşte o anlar...
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'da bir arazi aracının test sürüşünde kaza atlatarak yara almadan kurtuldu.
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ak Partili Mustafa Varank, Bursa'da kaza atlattı. Varank, Bursa’da üretilen bir arazi aracının ormanlık alanda yapılan test sürüşüne katıldı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre ormanlık alanda ilerlerken kayan araç şiddetli şekilde ağaca çarptı. Şoför koltuğunun yanında oturan Mustafa Varank kazadan yara almadan kurtuldu.
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