Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanan Jahrein tahliye edildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün ‘müstehcenlik’ suçlaması ile soruşturma başlattığı ve sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Antalya L Tipi Cezaevine gönderilen Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç tahliye edildi.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Jahrein tahliye haberini, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Paylaşımda, Jahrein'in çocuğuyla birlikte bir karesi yer aldı. Mahkeme, şartlı tahliye kararı vererek Jahrein’in tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Jahrein olarak bilinen Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, kız çocuklarına ilişkin olarak müstehcen sözleri nedeniyle önce Antalya Emniyeti tarafından gözaltına alınmış ve daha sonrasında da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 13 Eylül'den bu yana cezaevindeydi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yayımlanmıştı

Hakkında "müstehcenlik" suçlaması ile yasal işlem başlatılan ve gözaltına alınan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç için Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yayımlanmıştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanımının (E.K.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanımını 'Twitch' isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/mani/1u kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesine göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır."