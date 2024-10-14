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'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Haber Merkezi
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'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası yalanlandı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

"Bahse konu olan iddia asılsızdır"

Açıklamada, bahse konu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında, bahse konu iddiaya dair herhangi bir görüşme meydana gelmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

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