Naci Görür'den deprem uyarısı: Konum itibariyle endişe verici, stres alanı değişimini etkileyebilir!

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, saat 12.26’ta yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.55’te de 3.9 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremler, yurttaşları tedirgin ederken yer bilimci Prof Dr. Naci Görür, Bingöl’de peş peşe yaşanan 2 depremin ardından bir açıklama yaptı.

Dallıca-Kiğı/Bingöl yöresinde 4,5 deprem oldu. Önceden de aynı yörede 4,4 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı ile aynı özellikli ve isimsiz küçük bir fayın üzerinde. Konum itibariyle endişe verici. Bu deprem çevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkiliyebilir. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/GSqST5C04B — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 1, 2025

"Stres alanı değişimini etkileyebilir"

Görür "Dallıca-Kiğı/Bingöl yöresinde 4,5 deprem oldu. Önceden de aynı yörede 4,4 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı ile aynı özellikli ve isimsiz küçük bir fayın üzerinde. Konum itibariyle endişe verici. Bu deprem çevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkileyebilir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.