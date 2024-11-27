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Narin cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Mahkemenin seyri değişebilir

Yargılamaların devam ettiği Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Narin'in cesedini amcasından aldığını ileri süren Nevzat Bahtiyar'a ait yeni güvenlik kamerası kaydı, mahkemenin seyrini değiştirebilir. Tutuklu sanık Bahtiyar, Narin Güran'ın cesedini arabasıyla gömdüğü dereye giderken kameralara yansıyor. Görüntüler, bütün sanıklara ait HTS, yani telefonların hareketleriyle uyumlu. Bu kayıtlar, itirafçı sanık Bahtiyar'ın cinayete ilişkin verdiği bilgileri de destekliyor.

Haber Merkezi
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Narin cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Mahkemenin seyri değişebilir
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Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir çiftliğe ait güvenlik kamerası kayıtları, davanın seyrini baştan aşağıya değiştirebilir.  Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın 21 Ağustos'ta saat 15.42 sıralarında Tavşantepe Mahallesi'nden cesedi gizlediği Eğertutmaz Deresi'ne doğru gittiği görülüyor.

Eğertutmaz Deresi civarındaki görüntü bulundu

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 4 sanıktan amca Salim Güran'ın kullandığı aracın olay günü Eğertutmaz Deresi civarındaki görüntüsü kamera kayıtlarında yer aldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Dava dosyasında, sanık Salim Güran'ın o dönem kullandığını beyan ettiği beyaz renkli aracın 21 Ağustos'ta gece saatlerinde, Narin'in cansız bedeninin gizlendiği Eğertutmaz Deresi civarındaki görüntüsü yer alıyor.

Çiftliğe ait güvenlik kamerasına yansıdı

Bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerle ilgili hazırlanan tutanak da dava dosyasında bulunuyor. 

İddianamede, "Salim Güran'ın fiilen kullandığı, kardeşinin adına kayıtlı beyaz renkli araçta elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelemesi sonucu düzenlenen raporda söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiği, bunun üzerine Salim Güran'ın 31 Ağustos'ta gözaltına alınmasına karar verildiği" bilgisine yer verilmişti.

HTS kayıtlarıyla görüntüler uyuşuyor

Üç bilirkişi tarafından HTS kayıtlarına ilişkin hazırlanan ve dava dosyasında bulunan raporda ise "Salim Güran'ın olay günü (21 Ağustos) HTS kayıtlarına göre saat 22.47 sıralarında, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve saat 22.55'te buradan ayrıldığı" bilgisi yer almıştı. 

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmıştı. Üç gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, 26 Aralık'a ertelenmişti.

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