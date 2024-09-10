Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı tutuklandı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.

Ek gözaltı süresi kararı

Gözaltındaki isimlerin sorguları sürerken, savcılık 24 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi kararı aldı.

Çapraz sorguda itiraf etti

İtirafçı olan şüphelinin aracının, Narin’in kaybolmasından 25 dakika sonra yine Narin’in cesedinin bırakıldığı dere yatağına yakın bir noktada yaklaşık 50 dakika kaldığı görüldü. N.B. isimli şüpheli, çapraz sorguda suçunu itiraf etti.

İtirafçı tutuklandı

Gözaltındaki itirafçının savcılık tarafından ifadesi alındı. N.B.'nin savcılığa verdiği ifade işleminin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

200 bin lira karşılığında cesedi saklamış

Ayrıntılı soruşturma sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası N.B.'nin ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran'ın Narin'in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan N.B. ifadesinde, "Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum." dedi.

İtiraf sonrası dere kenarında keşif

N.B.'nin itirafı sonrası Tavşantepe Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında keşif yapıldı.