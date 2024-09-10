Narin Güran'ın annesi ve akrabaları hakkında yeni gelişme! Amca ve itirafçı yüzleştirildi: Babanın evinden ne çıktı?

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde sekiz yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından 19 gün sonra bulundu. Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin altından çıktı. Küçük kızın cansız bedeninin dere altına gömülmesindeki nedenin koku köpeklerine engel olmak olduğu ve bu işin profesyonelce işlendiğine de birçok uzman dikkat çekti.

200 bin TL karşılığında Narin'i gömdü

Narin'in ölümünde neredeyse tüm yakın akrabalar gözaltına alındı. Anne, baba, kardeşler, amcalar ve kuzenler. Amca Salim Güran da kasten adam öldürmeden tutuklu. Nevzat Bahtiyar isimli şahsın da Amca Güran'dan 200 bin lira karşılığında Narin'in cansız bedenini gömdüğü iddia edildi.

İfadeler yalan çıktı

Halk TV Muhabiri Ferit Demir, Narin'in kayboluşundan beri "şurada görüldü", "şu saatte görüldü" ifadelerinin yalan olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Demir, köylülerin ve Narin'in akrabalarının bilerek ve isteyerek güvenlik güçlerini oyaladığını bildirdi. Sebep de itirafçı Bahtiyar'ın aracının Eğertutmaz Deresi'nin çevresinde 40 dakika beklediği ve köydeki tanık ifadelerinin verdiği saat dilimleri ile bu durumun uyuşmaması.

Tek başına birinin gömmesi mümkün değil

Demir, Narin'in tek başına gömülmesinin uzmanlara göre mümkün olmadığını dile getirdi. Demir, 15-20 kilogramlık taşların nizami bir şekilde derenin altına gömülen Narin'in üzerine konmasının tek başına mümkün olamadığını kaydetti.

Amca ve itirafçı yüzleştirildi

Tutuklu amca ve itirafçı da yüzleştirildi. Şu an neler konuşulduğu konusunda bir bilgi gelmediğini kaydeden yine tüyler ürperten bir durumu açıkladı.

Anne de telefon kayıtlarını silmiş

Narin'in annesinin de telefon kayıtlarını sildiğini açıklayan Demir, gözaltındakilerin neredeyse hepsinin de telefonlarını ya değiştirdiği ya da kayıtlarını sildiğini bildirdi.

Kalaşnikof mermileri çıktı

Demir, Narin'in babasının eviden 400 kalaşnikof mermisi çıktığını açıkladı. Demir, tutuklu amcanın da mermileri görüp korkudan telefon kayıtlarını sildiğini ifadelerinde yer verdiğini dile getirdi.

"Suyun dibinde adeta mezar kazıldığı belli olmaması için 5-6 tane taş konmuş"

"En çok durulan nokta yer gösterme" diyen Demir "Yakınları, akrabaları yer göstermeleri saat dilimlerini bilinçli olarak gösterdikleri ortaya çıktı. Narin'in gömüldüğü yerde, üzerinde çok sayıda ağır taşlar var. Suyun dibinde adeta mezar kazıldığı belli olmaması için 5-6 tane taş konmuş. Her birinin 15-20 kilo ağırlığında nizami bir şekilde konmuş. İtiraf eden şüphelinin tek başına yapma olasılığının olmadığı tahmin ediliyor. Yanındaki ikinci veya üçüncü kişilerin çıkarılması için itirafçı ile amca Salim Güran yüzleştiriildi. Şu an detaylar ulaşmadı. Yüzleşmedeki detaylara ulaşınca haber vereceğiz." dedi.

"Salim Güran, telefon kayıtlarını silme nedeni olarak 'mermileri gördüm kayıtları sildim' dedi"

Demir "24 kişinin de HTS kayıtları istendi. Bekleniyor. Narin'in babasının evinde 400 kalaşnikof mermisi ele geçirildi neden mermi olduğu konusunda açıklama yok. Salim Güran, telefon kayıtlarını silme nedeni olarak 'mermileri gördüm kayıtları sildim' dedi. Bu sorgu makamlarına inandırıcı gelmedi. Ankara'dan gelen özel dört kişilik sorgu ekibi var. Belli aralıklarla güvenlik birimlerini yanıltmak için farklı ifadeler verdikleri, şurada gördük burada gördük oyalama yapıldığı kanısı var." ifadelerini kullandı.

"İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın birçok konuda şaşırtmacı tavır içinde"

Demir itirafçı ile ilgili gelişmeleri "İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın birçok konuda şaşırtmacı tavır içinde olduğu bazı bilgileri bilerek vermediği, uzmanların o bilgileri almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Birçok nokta aranıyor, yeni kamera kayıtları bulunuyor. İtirafçının aracı yeni bir kamera kaydında tespit edildi. 40 dakika boyunca Eğertutmaz Derresi bölgesinde beklediği, Narin'in 15.15'den sonra katledildiği caminin yanında görüldüğü, bir arkadaşının gördüğü söylemlerinin kurgu olduğu ortaya çıkmış oldu." diyerek anlattı.