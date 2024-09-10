ASELSAN finansal raporunu yayınladı: Ciro yüzde 8, net kâr yüzde 133 arttı

ANKARA (EKONOMİ)

ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 ilk altı aylık finansal sonuçlarına göre, şirket bir önceki yıl aynı döneme göre cirosunu yüzde 8 artırarak 35,7 milyar TL’ye ulaştı. ASELSAN’dan finansal sonuçlara yönelik KAP’a yapılan duyurunun ardından yaptığı yazılı açıklamada şirketin net karının yine 2024 ilk yarısında önceki yıl aynı döneme göre yüzde 133 arttığı ve 3,6 milyar TL’ye ulaştığı bildirildi. Şirketin aynı dönemlerde imzaladığı sözleşmelerin yüzde 124 artış göstererek 2,6 milyar ABD dolarına ulaştığı, 2023 sonunda 11 milyar dolar olan bakiye siparişlerin yeni sözleşmelerle birlikte yüzde 11 artarak 12,3 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

ASELSAN açıklamasında şirketin brüt kârının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttığı, “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârın (FAVÖK)” 2024 ilk yarısında önceki yıl aynı döneme göre yüzde 9 artarak 8,7 milyar TL’ye ulaştığı, FAVÖK marjının ise yüzde 24 olarak gerçekleştiği bildirildi.

ASELSAN’ın özkaynak toplamının 2023 sonuna kıyasla yüzde 3 arttığı ve özkaynaklarının aktiflerine oranının da yine artış göstererek yüzde 61 olduğu bildirildi.

"Bu dönemde hasılatımızı yüzde 8, net kârımızı yüzde 133 yukarıya taşıdık"

Yazılı açıklamada ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un “Ülkemizin savunma sanayi lideri olarak 2024 yılının ilk altı ayında birçok yeni ve önemli başarıya imza attık. Geleceğe emin adımlarla yürüdüğümüzü finansal verilerimizle somutlaştırdık. Finansal sonuçlarımız, güven veren ürün ve sistemlerimizle teknolojide bir dünya gücüne dönüştüğümüzü gösteriyor. 2024 yılının ilk altı ayında oyun değiştirici teknolojiler geliştirerek, alanında en iyi ürünleri yaparak ve ihracat odaklı büyüyerek yükselişimizi sürdürdük. Seri üretime yönelik altyapı ve geleceğin teknolojilerini üretmek adına AR-GE harcamalarımızın yoğun bir şekilde gerçekleştiği bu dönemde hasılatımızı yüzde 8, net kârımızı yüzde 133 yukarıya taşıdık. Güçlü finansal yapımızı oyun değiştirici teknolojileri geliştirme hedeflerimiz doğrultusunda koruduk” değerlendirmesine yer verildi.

AESA burun radarı envantere girdiğinde, bütün radar ihtiyaçları ASELSAN tarafından karşılanmış olacak

ASELSAN’ın geniş bir coğrafyada varlık gösteren küresel bir şirket haline geldiğini belirten Akyol, KORKUT, CENK, FERSAH, ASELFLIR 500, GÖZDE olmak üzere 8 ürün için ilk kez ihracat sözleşmesi yapıldığını bildirdi. Yazılı açıklamada radar konusunda önemli bir unsurun altını çizen Akyol, “Altı aylık dönemde ülkemizin tam bağımsız savunma ekosistemi için çok kritik bir proje olan Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi olan ALP 300-G’yi güvenlik güçlerimize teslim ettik. Böylece her frekans bandında radar üretebilen bir şirket haline geldik. AESA Uçak Burun Radarımızın da envantere girmesiyle, ülkemizin radar alanındaki bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir hale geleceğiz” bilgisini verdi.

Akyol, deniz platformları için GÖKSUR Yakın Hava Savunma Sisteminin geliştirmesinin devam ettiğini, KORKUT Hava Savunma Silah Sisteminin 8x8 araç üzeri entegre versiyonunun Avrupa’da tanıtıldığını, TÜRKSAT 6A’da haberleşme teknolojilerinde ASELSAN ürünlerinin de yer aldığını, TCG PİRİREİS denizaltısında haberleşme çözümü, hava savunmada HİSAR O’nun artırılmış menzil atış testinin başarılı olduğunu, Bayraktar AKINCI’dan atılan ASELSAN TOLUN Mühimmatının da başarılı olduğunu kaydetti.



Akyol, ASELSAN’ın Defense News dergisi tarafından oluşturulan Top 100 listesinin 2024 sıralamasında önceki yıla göre 5 basamak yükselerek 42. Sıraya ulaştığını hatırlattı.

ASELSAN’ın hedefi 2030’da ilk 30’a girmek

Şirketin “aselsanext 2030” vizyonu ile hedefler koyduğunu belirten Genel Müdür Akyol, “2030 yılında dünya çapında savunma sanayi alanında en büyük ilk 30 şirket arasında yer almayı hedefliyoruz. Tüm planlarımızı dünya savunma liginin en favori oyuncuları arasında olduğumuzu bilerek yapıyoruz. Bu amaç doğrultusunda 2030’a ilerlerken öncelikle teknolojide derinleşmeyi sağlamak istiyoruz. Güney Amerika, Balkanlar ve Körfez coğrafyasında açtığımız ofislerimizle ihracat ağımızı genişletmeye, dünyaya damga vuracak teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.