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Narin Güran'ı gömdüğünü itiraf etmişti! İtirafçının oğlu konuştu: O insana ‘baba’ demem

Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran'ı gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın oğlu Ferhat Bahtiyar, "Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana ‘baba’ demem" dedi.

Haber Merkezi
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Narin Güran'ı gömdüğünü itiraf etmişti! İtirafçının oğlu konuştu: O insana ‘baba’ demem
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Milliyet Gazetesi'ne konuşan oğul Bahtiyar, şunları söyledi:
“Şu ana kadar babamın tek bir hareketinden şüphelenmedik. Babam aramalara katıldı, aileyle birlikte günlerce Narin’i aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Evde, aramızda Narin’e dair bir konuşma olmadı hiç, çünkü ailece hep aramalara eşlik ettik. ‘Bu kız nerede, ne oldu acaba?’ diye günlerce ailemdeki herkes Narin’i aradı. O nedenle babamla konuşma fırsatımız olmadı. Aklımıza da kimseyle ilgili bir şey gelmedi herkes gibi arıyorduk. İnsanlar kaçırıldığını düşünüyordu. Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana ‘baba’ demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz. Köy yaklaşık 100 hanelik. Narin’in ailesi de çiftçilik yapıyordu. İntihar olayını hiç duymadık, öyle bir şey olsaydı duyardık.”

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