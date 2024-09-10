İtirafçının ek ifadesi ortaya çıktı: 'Gömerken Narin olduğunu gördüm'

Türkiye'nin kanını donduran Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Jandarma ekiplerinin, olayı itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a detaylı ifadesinin ardından, 35 soru yönelterek ek ifadesini aldığı ortaya çıktı.

Bir soruya detaylı cevaplar verdi

Narin’in cansız bedeni bulunduktan sonra ilk olarak 21 kişi gözaltına alındı. Ardından 8 Eylül'de yapılan operasyonlarda Nevzat Bahtiyar adlı sıvacı gözaltına alındı.

Jandarmaya her şeyi anlatacağını belirten Bahtiyar’a avukat eşliğinde, "21.08.2024 tarihinde kaybolan ve 08.09.2024 tarihinde ölü bulunan Narin Güran ile ilgili olarak ifadenizi verin" diye soruldu. Şüpheli Bahtiyar, bu soruya karşılık 2 sayfa ifade vererek o gün yaşananları detaylıca anlattı.

Şüpheliye 35 soru yöneltildi

9 Eylül'de saat 00.52'de başlanan ifadede 35 soru soruldu. Şüpheli Bahtiyar, sorulan 35 soruya da detaylı ifade verdi. İfade gece 03.22'de tamamlandı.

İşte o sorular ve şüphelinin verdiği cevaplar...

SORULDU: Salim Güran'ın size teslim ettiği battaniye ne renkti, bu battaniyeye ne oldu?

CEVABEN: Tek kişilik bir battaniye olduğunu hatırlıyorum, rengini hatırlamıyorum, cesedi çuvala koyduktan sonra battaniyeyi alarak, 47 plakalı aracının ön koltuğuna koydu.

SORULDU: Salim Güran’ın kullandığı arabada başka kimler vardı, arka veya ön koltukta birilerini gördünüz mü?

CEVABEN: Salim Güran arabadan cesedi kendisi indirdi, arka camlar siyah olduğu için dikkat etmedim ama ben kimseyi görmedim.

SORULDU: Cesedi çuvala koyarken cesedin vücudu sıcak mıydı? Cesette bir katılaşma var mıydı?

CEVABEN: Vücudunun sıcaklığını hatırlamıyorum. Çuvala koyarken ayağının bükülmesinden dolayı hatırlıyorum.

SORULDU: Narin Güran’ı dere yatağına gizleme işiniz ortalama kaç dakika sürdü? Yanınızda birileri var mıydı? Bu faaliyeti tek başına mı yaptınız?

CEVABEN: Narin Güran’ın içinde olduğu çuvalı tek başıma dere yatağına koydum, bu ortalama yaklaşık 30 dakika kadar sürdü.

SORULDU: Narin Güran'ı dere yatağının kenarına koyduktan sonra aracınızı yıkadınız mı?

CEVABEN: Ben aracımı 21.08.2024 tarihinden bugüne kadar hiç yıkamadım.

SORULDU: 21.08.2024 günü Narin Güran'ı dere yatağına koyduktan sonra telefonunuzu kapattınız mı?

CEVABEN: Ben telefonumu hiç kapatmadım.

SORULDU: 21.08.2024 gününde Narin Güran'ı dere yatağına koyduktan sonra Salim Güran ile berber aynı gün ya da daha sonrasında söz konusu yere beraber ya da tek başına gittiniz mi?

CEVABEN: Ben, Salim Güran ile birlikte oraya gitmedim, tek başıma da gitmedim.

SORULDU: Olaydan sonra, 21.08.2024 günü Narin Güran'ı dere yatağına koyduktan sonra Salim Güran ile telefonla, yüz yüze ya da aracı vasıtasıyla görüşmeniz oldu mu?

CEVABEN: Bu konu ile ilgili görüşmedik fakat birlikte arama faaliyeti yapmıştık. Bu konu hiç gündeme gelmedi; ben cesedi götürürken Salim Güran’ın beni takip edip etmediğini bilmiyorum.

"Dere yatağına geldiğimde cesedin Narin'in olduğunu anladım"

SORULDU: Salim Güran battaniyeye sarılı şekilde size cesedi verdiği zaman cesedin Narin Güran'a ait olduğunu biliyor muydunuz?

CEVABEN: Beraber çuvala koyduğumuz esnada Narin Güran olup olmadığını anlamadım; fakat dere yatağına geldiğim zaman çuvalı bağladığım esnada cesedin Arif in kızı Narin Güran'ın olduğunu anladım.

SORULDU: Arif Güran ve ailesiyle herhangi bir husumetiniz var mı?

CEVABEN: Benim Arif Güran ve ailesiyle herhangi bir husumetim yoktur.

"Telefondaki görüşmeleri sildim"

SORULDU: 21.08.2024 gününden sonra cep telefonunuzu değiştirdiniz mi? Yaptığınız görüşmeleri sildiniz mi?

CEVABEN: Ben cep telefonumu değiştirmedim. 21.08.2024 gününe ait görüşmeleri sildim diye hatırlamıyorum, neden sildiğimi hatırlamıyorum.

SORULDU: 21.08.2024 gününden sonra katıldığınız arama faaliyetlerinde Salim Güran tedirgin miydi?

CEVABEN: Salim Güran arama faaliyetlerinde tedirgin hareketler sergiliyordu.

SORULDU: Narin Güran'ı dere yatağına koyduktan sonra peynir almak için gittiğiniz baldızınız olan Zeynep'in evine gittiğinizde kıyafetiniz ıslak mıydı? Ayağınızdaki ayakkabınız ıslak mıydı?

CEVABEN: Diz kapaklarım biraz ıslaktı, ayağımda terlik vardı, üzerimdeki tişört terlediğinden dolayı ıslaktı.

SORULDU: Salim Güran'ın 21.08.2024 günü kullandığı aracı tarif ediniz? Cesedi çuvala koyduğunuz aracı detaylı bir şekilde anlatınız?

CEVABEN: Salim'in aracı beyaz Renault 19 bir araçtır. Arka çamları kapalıydı. Açık olsa ben görürdüm, Salim Güran sol şoför kapısını açarak indi. Aracın arka tarafından dolanarak aracının yan ön yolcu kapısını açtı. Battaniyeye sarılı Narin Güran’a ait cesedi battaniye ile dışarı çıkıp yere bırakmadı. Bana "çuvalı çıkar" dedi. Ben de bagajdaki çuvalı çıkardım. Ben de cesedi başı çuvalın dibine gelecek şekilde ayakları ile çuvalın ağzına denk gelecek şekilde baş aşağıya Salim Güran ile bir yerleştirdim. Biraz önce bahsettiğim gibi dere kenarına götürdüm.

"Kendisi öldürmedi ise neden getirip 'bu cesedi kaldır' desin"

SORULDU: Salim Güran’ın Narin'i neden öldürdüğü ile ilgili bir bilginiz var mı, bunu sordunuz mu?

CEVABEN: Bana neden öldürdüğünden veya kendisinin öldürdüğünden bahsetmedi. Bana, kendisi öldürmedi ise neden getirip bu cesedi kaldır desin.

SORULDU: Salim Güran size vaat ettiği parayı verdi mi vermedi ise ne zaman verecekti?

CEVABEN: Bana para vermedi. Cesedi çuvala koyarken bana mısırı hasat ettikten sonra vereceğini söyledi.

SORULDU: 21.08.2024 gününden sonra bilgi sahibi olarak ifadenize başvuran Jandarma personeline biraz önce yaptığınız itirafta neden bulunmadınız?

CEVABEN: Korktuğum için itiraf edemedim. Beni ifadeye çağırıldıklarında muhtar gözaltındaydı. Muhtar Salim'in bırakılacağı söylentisi vardı.

SORULDU: Narin Güran’ı öldürülme ve dere yatağına koyulma olayını Salim Güran ile senden başka bilen var mı?

CEVABEN: İkimizden başka kimsenin bildiğini düşünmüyorum fakat Salim'in arabasının arka kısmında biri var ise bir de o görmüştür. Fakat biraz önce söylediğim gibi ben arabanın arka koltuğuna birisinin olup olmadığını bilmiyorum.

SORULDU: 08.09.2024 günü bu olayı Jandarma birliklerine nasıl anlattınız konu ile ilgili itirafınız nasıl oldu?

CEVABEN: Ben evimde oturuyordum. Kapım çaldı. Jandarma personeli evime geldi. Benim, Narin ve Salim hakkında bilgime başvurdular. Evden çıktım. Evimin ilerisinde bilgime başvurdular. Bana herhangi bir şiddet uygulamadılar. Ben er ya da geç bu olayın açığa çıkacağını biliyordum. Narin'in cesedi sabah dere yatağından çıkarıldıktan sonra tedirgin olmaya başlamıştım. Jandarma evime gelince ben de olayı itiraf ettim.

SORULDU: Aramalar esnasında köyün elektriklerinin kesilmesinin nedeni neydi? Elektriği Salim Güran mı kesti?

CEVABEN: Kesip kesmediğini bilmiyorum; sadece bizim köyün değil yan köylerin de elektriği kesilirdi. Ancak bu kadar sık elektrik kesintisi köyümüzde daha önce yaşanmadı.

SORULDU: Salim Güran ile arkadaşlık seviyeniz nedir size özel hayatından bahseder miydi? Duyduğunuz eşi haricinde bir gönül ilişkisine şahitlik ettiniz mi? Köyde bu olaydan önce ve sonra Salim Güran ile ilgili duyduklarınız nelerdir?

CEVABEN: Biz kendisi ile birlikte çay içer yemek yer; bazen Diyarbakır'a birlikte giderdik. Aramız bu şekilde samimi idi. Ancak bana çapkınlık yaptığını anlatmadı; ben de böyle bir şeye tanık olmadım.

SORULDU: Aile bireyleri veya başkaları Narin hakkında sahte ihbarda bulundu mu bu konuda duyduğunuz oldu mu?

CEVABEN: Yapmadığını bilmiyorum. TikTok'tan böyle ihbarlar geliyordu ancak ben bunu aile bireylerinin yapıp yapmadığını bilmiyorum.

SORULDU: Cesedi aldığınızda Narin Güran’ın annesi Yüksel veya abisi Enes yanınızda mıydı? Daha sonraki arama faaliyetlerinde ya da köy içindeki günlük faaliyetlerinizde Yüksel, Enes ve Salim Güran’ı yan yana özel konuşmalar yaparken gördünüz mü?

CEVABEN: Yüksel ve Enes yoktu. Sorduğunuz şeklide bir konuşmalarına şahit olmadım.

SORULDU: Salim cesedi size verdiğinde yüzünde bir boğuşma izi ya da üzerindeki kıyafetlerde bir boğuşma emaresi yırtık var mıydı?

CEVABEN: Yüzünde bir solgunluk vardı ancak yüzünde ve kıyafetlerinde bir boğuşma izi yoktu.

SORULDU: Salim Güran gözaltına alındıktan ve tutuklandıktan sonra aile bireylerinden ya da dışarıdan birisi ile görüştünüz mü?

CEVABEN: Olmadı. Kimse benimle temasa geçmedi.

SORULDU: Salim Güran cesedi neden size verdi? Ortadan kaldırmak için sizinle beraber dere yatağına neden gelmedi?

CEVABEN: Salim Güran güçlüdür. Adamları var. Ben onunla bir sorun yaşarsam beni suçlu görürler. Götürdüğüm yerde kamera görüyor muydu ben bilmiyorum ancak Salim biliyor muydu bilmiyorum.

"TikTok'ta Arif Güran'a 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki asla unutamayacaksın' demiş"

SORULDU: Salim Güran, Narin'i öldürmüş müdür? Öldürdü ise neden öldürmüştür?

CEVABEN: Yukarıda belirttiğim gibi salim Güran kendi öldürmemiş olsa, böyle bir cesedi bana getirip ortadan kaldır demezdi. Neden öldürmüş olabileceğini bilmiyorum. TIKTOK'ta ise Arif Güran'a sana öyle bir acı yaşatacağım ki asla unutamayacaksın demiş ben buradan öğrendim. Köyde bu şekilde konuşuluyordu. Hatta Çarıklı'da da böyle konuşuluyordu.

SORULDU: Salim Güran ile irtibatınız WhatsApp ya da internet veri tabanlı uygulamalar üzerinden mi yoksa normal şebeke üzerinden midir?

CEVABEN: Biz normal şebeke üzerinden konuşuruz.

SORULDU: 21.08.2024 günü Salim Güran mı aradı sizi, yoksa siz mi aradınız ilk olarak?

CEVABEN: Ben su kesintisi için aradım. Yani ilk ben aradım. Keşke aramasaydım. Böyle bir şeyin içine dahil olmazdım. Pişmanım.

SORULDU: Üzerine kayıtlı aracın var mı? Var ise plakalarını söyleyiniz?

CEVABEN: Benim üzerime kayıtlı bir araç yoktur.

SORULDU: 23 … plakalı kırmızı renkli Şahin model aracı sizden başka kullanan bir şahıs var mıdır?

CEVABEN: Ben işe gittiğim zaman ben kullanıyorum; işe gitmediğim zaman oğlum kullanıyor araba zaten onun altındadır.

SORULDU: 21.08.2024 tarihinde Salim Güran isimli şahıs ile cep telefonu veya yüz yüze görüşmeniz oldu mu? Yaşanan görüşme sonrasında Salim Güran ile buluşmanız oldu mu? Olduysa nerede buluştunuz?

CEVABEN: Görüşmeden sonra biraz zaman geçmişti. Bu konuşmada buluşmaya karan vermedik. Tesadüfen bir araya geldik.

SORULDU: Cesedi sakladıktan sonra Salim Güran ile yüz yüze veya iletişim vasıtalarıyla görüşmeniz oldu mu? Neler görüştünüz?

CEVABEN: Cesedi koyduktan bir ya da iki gün sonra Jandarmalar ile birlikteyken gelip bizim avluya baktılar. Burada kendisi ile bir görüşmemiz olmadı. Yanında asker vardı eliyle ya da yüzüyle bana bir şeyler anlatmaya çalışmadı.

SORULDU: Yaptığınız olay ile ilgili pişmanlığınız var mı?

CEVABEN: Yaptığım işten pişmanım ve yasaların bana tanıdığı haklardan faydalanmak istiyorum.

Başka bir diyeceği olmadığı beyanla alınan ve kendisine yüksek sesle okunup okutulan ifadesinin doğruluğunu imzası ile tasdik etti. (09.09.2024 Saat:03.22)

MÜDAFİYE SORULDU: İfadeye ekleyeceklerim yoktur. Müvekkilim tüm bildiklerini içtenlikle anlatmıştır.

Ek gözaltı süresi kararı verildi

Narin’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.

Gözaltındaki isimlerin sorguları sürerken, savcılık 24 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi kararı aldı.