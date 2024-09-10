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Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! "Narin'i sen mi öldürdün, babası mısın?" diye soruldu

Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köy yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Narin Güran'ın amcası Salim Güran ifadesinde "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" sorusuna "Yoktur. Yok öyle bir şey" yanıtını verirken "Yaralanmasına ya da ölmesine neden olan bir hareketiniz oldu mu?" sorusuna "Öyle bir şey olmadı, Narin ile bir ilgim yok" şeklinde cevap verdi.

Haber Merkezi
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Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! "Narin'i sen mi öldürdün, babası mısın?" diye soruldu
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Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Narin, dün toprağa verildi. Narin’in ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı.

11 sayfalık ifade

Ekol TV'nin haberine göre Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ifadesi gün ışığına çıkmaya başladı.

Jandarmanın "Yaralanmasına ya da ölmesine neden olan bir hareketiniz oldu mu?" sorusuna, "Öyle bir şey olmadı, Narin ile bir ilgim yok" şeklinde cevap verdi. Diğer önemli soru ve cevaplar ise şu şekilde:

Soruldu: Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?

Cevaben: Yoktur. Yok öyle bir şey.

Soruldu: Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

Cevaben: Ne bileyim ben kim zarar vermiş.

Soruldu: Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

Cevaben: Yok öyle bir şey ben öldürmedim.

Soruldu: Ön şoför koltuğunda tespit edilen Narin'in DNA'sı ile ilgili açıklama yapar mısınız?

Cevaben: Ben bu çocuğu arabaya koymamışım.

Soruldu: Amcalarının tamamının arabası varken, Narin neden sizin arabanıza biniyor?

Cevaben: ---

Soruldu: Sizin kullandığınız araçta neden diğer yiyenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?
Cevaben: Ben bunu açıklayamam.

Soruldu: Arif Güran’a öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutmayacaksın dediniz mi?

Cevaben: Öyle bir şey yok.

Soruldu: Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı ?

Cevaben: Benim hiçbir fikrim yoktur.

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