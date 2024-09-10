Hastaneye kaldırılmıştı! İlber Ortaylı’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi süreci devam eden Ortaylı'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Ortaylı şu ifadeleri kullandı;

"Hayatım biraz yavaşlayacak"

*Çok değerli, sevgili okuyucularım, yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Bir müddettir Koç Hastanesi’nin değerli doktorlarının ve hemşirelerinin kontrolünde tedavi görüyorum.

*Bu tedavinin bazı hallerde sert tepkileri oluyor. Bir iki haftalık dinlenme süreci içindeyim. Bu dinlenme dağların tepesine çekilmek şeklinde olmayacak.

*Hayatım biraz yavaşlayacak. Yazılarıma odaklanacağım ve bazı programlara katılacağım. Yeni kitaplarım için okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum birkaç ay içinde tekrar canlanmış olacağım.

*Gösterdiğiniz ilgi beni fevkalâde duygulandırdı, mutlu etti. Galiba bir yazarın ve bir hocanın hayatındaki en önemli olay onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir. Buna kavuşmak büyük bir mutluluk. Hepinize sağlıklı günler dilerim.