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Narin Güran'ın babası Arif Güran serbest bırakıldı mı? Açıklama geldi

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin’in babası Arif Güran serbest bırakıldığı iddiasını Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren yalanladı.

Haber Merkezi
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Narin Güran'ın babası Arif Güran serbest bırakıldı mı? Açıklama geldi
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Türkiye'yi yasa boğan Küçük Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Narin’in annesi Yüksel Güran ve babası Arif Güran’ın yanı sıra 3 amcası ve iki kardeşi de yer alıyordu.

Baba serbest bırakılmadı

Narin’in babası Arif Güran'ın, serbest bırakıldığı iddia edildi. 

Gerçek Gündem'e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren bu iddiaları yalanladı.

Eren,"Babanın serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Biz de savcılık ile görüştük. Bize serbest olmadığını söylediler. Bu bilgi şu an için doğru değil" açıklamasında bulundu.

"Sağlık kontrolünden geçirildi tekrar jandarmaya götürülecek"

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekip arkadaşlarıma ilettiğim bilgi yanlış anlaşılmış. Şu an için serbest kalma söz konusu değil. Sağlık kontrolünden geçirildi tekrar jandarmaya götürülecek." dedi.

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