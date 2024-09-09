  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Cesedi taşıyan araç kameraya yansıdı
Takip Et

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Cesedi taşıyan araç kameraya yansıdı

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini otomobiliyle taşıyan şahsın aracının havadan yapılan aramalarda kameraya yansıdığı belirlendi.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Cesedi taşıyan araç kameraya yansıdı
Takip Et

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın (8) cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dün mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş halde bulunmuştu.

Küçük kızın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Narin’in cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin ise arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı.

25 Ağustos’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopter tarafından alınan görüntülerde, N.B.’nin Salim Güran’ın otomobilinden aldığı Narin’in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.

ABD'den Ayşenur Eygi Ezgi açıklaması: İsrail'in soruşturma bulgularını açıklamasını bekliyoruzABD'den Ayşenur Eygi Ezgi açıklaması: İsrail'in soruşturma bulgularını açıklamasını bekliyoruzDünya

 

CHP'li Suiçmez rakamları paylaştı: Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suç sayısı iki kat arttıCHP'li Suiçmez rakamları paylaştı: Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suç sayısı iki kat arttıGündem

 

Gündem
Ayhan Bora Kaplan: Devletin gücünü arkasına alarak bize ne zulümler yapıldığını açıklayacağım
Ayhan Bora Kaplan: Devletin gücünü arkasına alarak bize ne zulümler yapıldığını açıklayacağım
Özgür Özel 100 yıl sonraki CHP Genel Başkanı'na mektup yazdı! İşte o mektup...
Özel 100 yıl sonraki CHP Genel Başkanı'na mektup yazdı
Narin’in kuzeninin 26 Ağustos’taki sözleri ortaya çıktı! İşte kafaları karıştıran o röportaj...
Narin’in kuzeninin 26 Ağustos’taki sözleri ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek
Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek
CHP Sözcüsü Yücel'den teğmenlere soruşturma açılmasına tepki: Bu neyin intikamıdır?
CHP Sözcüsü Yücel'den teğmenlere soruşturma açılmasına tepki: Bu neyin intikamıdır?
Bakanlık duyurdu: 12 bin 519 doktorun ataması yapıldı
Bakanlık duyurdu: 12 bin 519 doktorun ataması yapıldı