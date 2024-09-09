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ABD'den Ayşenur Eygi Ezgi açıklaması: İsrail'in soruşturma bulgularını açıklamasını bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Eygi Ezgi'nin ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak, "İsrail'in Batı Şeria'deki Amerikalı kadının ölümüne ilişkin soruşturmanın ardından bulgularını kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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ABD'den Ayşenur Eygi Ezgi açıklaması: İsrail'in soruşturma bulgularını açıklamasını bekliyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Eygi Ezgi'nin ölümüyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Eygi Ezgi'nin ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak. "İsrail'in Batı Şeria'deki Amerikalı kadının ölümüne ilişkin soruşturmanın ardından bulgularını kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'i sürecini en hızlı ve güçlü bir şekilde sonuçlandırması için teşvik ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

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