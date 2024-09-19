Narin Güran'ın nasıl öldürüldüğü belli oldu! "Ölümünde Asfiksi tespiti yapıldı"

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor.

Halk TV'nin haberine göre Adli tıp yetkilileri görüştüğünü belirten gazeteci İsmail Saymaz, "Adli Tıp raporu bu akşam itibariyle bitiyor, bu gece ya da yarın sabah Diyarbakır Cumhhuriyet Başsavcılığında olacak. Yarın biz raporu göreceğiz ve Narin'in ölümüne ilişkin hangi bulguların yer aldığını detaylı bir şekilkde göreceğiz" dedi.

"Narin'in ölümünde Asfiksi tespiti yapıldı"

Saymaz, "Narin'in ölümünde Asfiksi tespiti yapıldı. Bu da Şu demek; yüzüne ve boynuna yapılan basınç sonucu boğarak öldürmek. Narin'in boğularak öldürüldüğünü anlıyoruz" bilgisini paylaştı.

"Ayağında hayvan ısırıkları var"

Narin'in kaçırıldığı gün öldürüldüğüne dair bir tespitin olduğunu belirten Saymaz, "Ayağında kopukluk vardı. Bu kemik kopmasının yabani hayvan ısırması sonucu meydana geldiğine dair bir tespit var. Zaten ayağında da hayvan ısırıkları vardı." dedi.

"Tecavüz bulgusu tespit edilemedi"

Saymaz "Bir diğeri tecavüz veya cinsel saldırı bulgusu tespit edilemedi. Bu yok anlamına gelmiyor ama tespit edilememiş, küçük kızın vücudunda tahrip olduğu için tespit edilememiş. Ayrıca Narin'in bedende bir başkasına ait DNA tespit edilemedi. Adli Tıp rapora ilişkin pek bilgi vermiyor ancak edindiğim bilgi rapordaki imzaların bu tamamlanmak üzere olduğu ve yarından başsavcılığın elinde olacağı yönde." diyek konuştu.

Narin, amca Güran'ın eline kustu mu?

Halk TV suncusu Gökmen Karadağ, İsmail Saymaz'a "Narin'in ağzından çıkan sıvının Salim Güran'ın eline ve arabasına bulaştığı" iddialarını sordu. Saymaz, bu iddiaların Adli Tıp raporunda yer almadığını ve bu iddianın gerçek olmadığını kaydetti.

Polislerin cinayete ilişkin görüşleri

Boğmaya hadisesini üst düzey polislere sorduğunu belirten Saymaz, "Bana dediler ki elle boğma olayı planlı bir cainayet değildir. Anlık gelişen olaylarda görülür ve genellikle fail tek kişidir. Çoğunlukla cinsel amaçlıdır. Tek kişi ürünüdür. İki kişiyi tek kişiyi boğamaz. Genelde elle boğan elleriyle boğar. Çocuk cinayeti vahim olduğu için sebebi de vahimdir. Alacak verecek gibi sebepler neden olamaz, korkunç bir sebep ise tecavüzdür" dedi.