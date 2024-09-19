  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mansur Yavaş'tan "başka partiden aday olacak" iddiasına yanıt
Takip Et

Mansur Yavaş'tan "başka partiden aday olacak" iddiasına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan asılsız iddialara yanıt vererek, "Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mansur Yavaş'tan "başka partiden aday olacak" iddiasına yanıt
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan spekülasyonlarla ilgili olarak Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a konuştu.

"Birçok asılsız iddianın konusu oluyorum"

Yavaş "Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. ‘Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor’ şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum." dedi.

"Kirli siyasete alet olmayacağım"

Yavaş "Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım." ifadelerini kullandı. 

Baysan Pamay hayatını kaybettiBaysan Pamay hayatını kaybettiKültür-Sanat

 

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Askeri operasyonlarımız devam edecekİsrail Savunma Bakanı Gallant: Askeri operasyonlarımız devam edecekDünya

 

Gündem
Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! İşte Narin Güran'ın ölüm nedeni ve öldüğü tarih
Rapor tamamlandı! İşte Narin'in ölüm nedeni ve öldüğü tarih
Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Narin Güran cinayeti açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayeti açıklaması
Narin Güran'ın nasıl öldürüldüğü belli oldu! "Ölümünde Asfiksi tespiti yapıldı"
Narin Güran'ın nasıl öldürüldüğü belli oldu!
Ankara'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: Ölüler ve yaralılar var
Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: Ölüler ve yaralılar var
Bakan Kurum'dan Kirazlıtepe açıklaması: Semt sakinlerinin deprem kaygısını ortadan kaldırdık
Bakan Kurum'dan Kirazlıtepe açıklaması