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İsrail Savunma Bakanı Gallant: Askeri operasyonlarımız devam edecek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan sınırına yönelik savaş planının onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu savaşta yeni bir aşama, önemli fırsatlar var ama aynı zamanda ağır riskler de taşıyor. Hizbullah kovalandığını hissediyor ve askeri operasyonlarımız devam edecek" dedi.

Haber Merkezi
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İsrail Savunma Bakanı Gallant: Askeri operasyonlarımız devam edecek
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan sınırına yönelik savaş planının onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu savaşta yeni bir aşama, önemli fırsatlar var ama aynı zamanda ağır riskler de taşıyor. Hizbullah kovalandığını hissediyor ve askeri operasyonlarımız devam edecek" dedi.

"Bu savaşta yeni bir aşama"

İsrail'in Lübnan sınırına yönelik savaş planını onaylamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bu savaşta yeni bir aşama, önemli fırsatlar var ama aynı zamanda ağır riskler de taşıyor. Hizbullah kovalandığını hissediyor ve askeri operasyonlarımız devam edecek” dedi.

Amaçlarının ülkenin kuzeyinde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine geri götürmek olduğunu belirten Gallant, "Zaman ilerledikçe Hizbullah daha fazla bedel ödeyecek. Aynı zamanda esirleri geri getirme ve Hamas'ı çökertme çabalarımızı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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