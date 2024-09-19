Baysan Pamay hayatını kaybetti

Emekli devlet memuru olan ve tiyatro sevdalısı Baysan Pamay, 80 yaşında vefat etti.

Tiyatro Kooperatifi, Pamay'ın vefatına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Özel tiyatroların değerli destekçisi, İstanbul'un en çok oyun izleyen seyircilerinden biri ve tiyatrolarımızın kıymetli dostu Baysan Pamay'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, tüm tiyatro camiasına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Reha Özcan: Üzüntümü ifade edecek kelimem yok

Oyuncu Reha Özcan da "İstanbul'da tüm genç tiyatroların en vazgeçilmez tutkulu seyircisi ve destekçisi, benim manevi babam, Baysan Pamay'ı maalesef kaybettik. Üzüntümü ifade edecek kelimem yok. Mekanı cennet olsun. Tüm yakınlarına, sevenlerine sabır diliyorum." paylaşımını yaptı.

Oyuncu Nedim Saban ise "Her yıl ilk oyunumuzu mutlaka seyreden ve her sezon yüzlerce oyun seyreden, tiyatro oyunlarını listeleyen, seyircisine saygı göstermeyen tiyatrolara sinirlenen, tiyatro dostu Baysan Pamay terk eylemiş dünyayı." paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi.

Yılda 300'den fazla tiyatro oyunu izleyen Pamay'ın tiyatro sevdası İstanbul Tiyatrosu, Toto Karaca, Sururi Kardeşler, Dormen ve Kenter Tiyatrosu oyunlarını izleyerek başladı.