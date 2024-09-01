NARİN ÖLDÜ MÜ? Son dakika Narin haberleri: Narin bulundu mu?

Narin öldü mü? Narin bulundu mu? soruları merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Bağlar’da kaybolan Narin’i arama çalışmaları devam ediyor. İlk günden çok sayıda ekibin katıldığı arama çalışmaları sonrasında konu adeta ülkenin gündemine oturdu. Hakkında yayın yasağının da getirildiği haberlere ilişkin detaylar araştırılıyor.

NARİN ÖLDÜ MÜ?

HAYIR. Narin’in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

Yapılan arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Narin’e ait olduğu değerlendirilen 2 terlik bulundu fakat ailesinin beyanıyla bu terliklerin Narin’e ait olmadığı değerlendirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi.

NARİN BULUNDU MU?

HAYIR. Narin henüz bulunamadı. 11 dönüm arazı ve mahallenin tamamında yapılan araştırmalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan ilk şüpheli olarak gözaltına alınan Narin Güran’ın 18 yaşındaki ağabeyi ise yapılan sorgulamanın ardından serbest bırakılmıştı.

BABASI KONUŞTU

İfadeler ve gözaltına alınmalara ilişkin konuşan baba Arif Güran, "Bunlar gözaltı değil, sadece ifade için çağrılma." dedi.

“Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” diyen Güran, “Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Biz bekliyoruz. Oğlum için de öyle dediler. Diş Narin’in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti.” dedi.

“Köyün muhtarıdır gidip ifade veremez mi, ya da gidip başkası için gidemez mi, kendi ifadesi için gidemez mi?” diyen Güran, “Biz de sizin gibi bekliyoruz. Zaten uyuyamıyoruz, içemiyoruz. Aklımız başımız da değil, sosyal medyadan bizi incitmeyin. İfadeye çağrılabiliriz bu doğal bir şey. Perişan olduk. Bir de bu tür haberleri görünce. Şu an telefon kullanamıyoruz, ayıptır. Biz buradayız. Geçen gün biraz rahatsızdım hastaneye gittim, babası kalp krizi geçirmiş dediler. Bunun gibi nice şeyler. Gereken ne ise devlet zaten yapıyor.” ifadelerini kullandı.

JANDARMA KOMUTANI: SONUCA ÇOK YAKLAŞTIK

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da açıklamada bulundu. Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Kızımızı sağ salim bulacağız. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" açıklamasında bulundu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Devlet tüm imkanlarını bize verdi ve bunları kullanıyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum. Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız. Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sizlere açıklayamadığımız her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çok daha büyük çaplı bir arama. Biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız, sonuç alacağız. Narin'imizi sağ olarak bulmak istiyorum. Gönlümüz onu sağ olarak bulmak. Gönüller yaralı, 85 milyon bu olaya çok üzülüyor. Biz geceleri dahi uyumuyoruz."

İşte Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın o açıklaması: