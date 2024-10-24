Narin soruşturmasında baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı. Soruşturmada önemli bir gelişme yaşanırken, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayete ilişkin iddianameyi kabul etti.

Baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı

HalkTv'nin haberine göre Mahkeme, çoğunluğu Güran ailesi mensubu olan ve aralarında baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran'ın da bulunduğu 23 kişinin mahkeme günü zorla getirilmesine karar verdi. Ayrıca, zorla getirilme kararı verilen kişilerden 8'inin tutuklu sanık olduğu öğrenildi.