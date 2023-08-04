Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in sağlık durumu hakkında açıklama

İzmir'de katıldığı canlı yayında fenalaşan ve 2 gündür tedavi altında olan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin bugün ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Başkan Engin'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

2 Ağustos günü internetten yayın yapan SonSöz TV'de katıldığı canlı yayın programında fenalaşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yapılan incelemelerde Ali Engin'in yüksek tansiyon ve beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alındığı, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedbiren entübe edildiği öğrenilmişti. Başkan Engin'in bugün cerrahi operasyon için Medicana International İzmir Hastanesine sevk edildiği ve ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.

Beynindeki kist alındı

Ameliyatta Başkan Engin’in beyninden çıkarılan kistin incelenmesi için biyopsi işlemi yapılacağı ve çıkan sonuca göre tedavi sürecinin devam edeceği kaydedildi. Narlıdere Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz çarşamba günü ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan Belediye Başkanımız Ali Engin, Medicana International İzmir Hastanesi'nde başarılı bir tedavi süreci geçirmektedir. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımız Ali Engin, doktorların gözetiminde istirahat etmektedir. Bu süreçte Başkanımız Ali Engin’e geçmiş olsun dileklerini ileten, yakın ilgi ve alaka gösteren herkese teşekkür ediyoruz."