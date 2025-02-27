Nevşin Mengü'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası

Gazete Duvar'dan Furkan Karabay'ın haberine göre gazeteci Nevşin Mengü hakkında YPG/PYD'nin eski lideri Salih Müslim ile YouTube hesabında röportaj yaptığı gerekçesiyle açılan "terör örgütü propagandası" davası İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mengü'nün hapsi isteniyor

1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Nevşin Mengü’nün avukatı Hüseyin Ersöz ve Buse Şahin mütalaaya karşı savunma yaptı.

"Haber alma hakkı kapsamında"

Bir önceki celsede savcı tarafından "terör örgütü propagandası" yapmaktan cezalandırılması talep edilen Mengü’nün avukatı Ersöz, müvekkilinin Salih Müslim ile yaptığı röportajın bir suç unsuru içermediğini belirtti.

Erzös, "Bir basın mensubunun Suriye'nin yeniden yapılanması gibi temel meselelerle ilgili olarak yapmış olduğu yayın tamamıyla haber alma hakkı kapsamındadır” dedi.

Ersöz devamında şunları söyledi:

“Dosyadaki çözüm tutanaklarına baktığımızda Müslim’e yöneltilen sorular sorgulayıcı gazetecilik mantığıyladır. Yapılan yayıncılığın gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını değerlendirilmelidir.”

"Salim Müslim terör örgütünün lideri değil"

Mengü’nün propaganda amacı taşıyarak röportaj yapmadığını belirten Hüseyin Ersöz, suç işleme kastıyla hareket edilmediğini söyledi. Dosyaya 3 ayrı bilimsel mütalaa sunduklarını ifade eden Ersöz, Salih Müslim’in terör örgütünün hali hazırda eş başkanlığı yapılmadığının tespitine dikkat çekti.

Mahkeme, Nevşin Mengü hakkında terör örgütü propogandası yapmak suçlamasından 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Cezanın ertelenmesine karar verdi. Mahkeme kararı, oy çokluğuyla aldı.

Ne oldu?

Nevşin Mengü, 13 Aralık 2024’te Salih Müslim ile yaptığı röportajı YouTube kanalında yayınlamıştı.

Röportajı 20 dakika sonra yayından kaldıran Mengü, “TCK uyarınca bu röportajın ‘suç ve suçluyu övmek’ kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım. Bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdım. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim” açıklaması yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mengü hakkında Salih Müslim ile yaptığı mülakatın "terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği" gerekçesiyle resen soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan Mengü, daha sonra yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mengü hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı. Videonun binlerce kez görüntülendiğine dikkat çekilen iddianamede, Mengü’nün eyleminin, terör örgütü propagandası yapmak suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği öne sürülmüştü.

Mengü’nün basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.