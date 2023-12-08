Niğde’de Starbucks protestosunda 1 gözaltı
Niğde’de İsrail'i protesto amacıyla Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren bir kişiyle müşteriler arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen polise mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alındı.
İHA
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İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken İsrail'e desteğini açıklayan markalara yönelik protestolar devam ediyor. Niğde’de Starbucks'ta oturan müşterilere tepki gösteren bir kişi ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Starbucks'ta oturan müşterilere hakaret ve küfür eden şahıs ile müşteriler arasında tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı.