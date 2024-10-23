Nisanda denize bırakılan kaplumbağalar Libya ve Tunus’a ulaştı

ANKARA (EKONOMİ)

Nisan ve eylül ayları arasında gerçekleşen proje döneminde ayrıca 2.500 yuva tespit edildi. Yaklaşık 100.000 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu. 10 okulda 800’e yakın öğrenciye ise çevre bilinci aşılandı ve deniz kaplumbağaları hakkında eğitimler verilerek gelecek nesiller için farkındalık çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında 18 uluslararası ve 48 ulusal gönüllüyle birlikte doğayı korumak için ortak çalışmalar yürütüldü.

Denizdeki gidişatın bilgisini veriyor

Miner Turtle Proje Kooordinatörü Biyolog Fatih Polat, carettaların yolculuğuna ilişkin verilerin, deniz kaplumbağalarının denizdeki durumları hakkında bilgi alınması için oldukça önemli olduğunu belirtti. Polat, “Bu veriler türlerin göç yolları, beslenme ve kışlama alanları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Aynı zamanda türün kaç km yol aldığını, hangi sularda dolaştığını ve hangi ülkelere gittiğini de görebiliyoruz” dedi.

‘Korumaya devam edeceğiz’

TÜPRAG Sürdürülebilirlik ve Çevre Grup Müdürü Jale Şakıyan Ateş, projenin önemine ilişkin şöyle konuştu: “Proje sayesinde büyük bir farkındalık oluştu. Deniz kaplumbağaları gibi sembol türler, biyolojik çeşitliliğin ve doğanın incelikli dengesinin temsilcisidir. Onların korunması, sadece tek bir türü değil, aynı zamanda deniz ekosisteminin tamamını güvence altına almak anlamına gelir. TÜPRAG olarak doğal kaynakların bilinçli kullanımıyla hem ekonomik büyüme hem de çevresel korumanın dengesini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.”

“Altın” Libya’ya ulaştı

Kızılot Kumsalı’nda yuvaladıktan sona uydu izleme cihazı takılan Altın’ın ilk durağı Bozyazı Kumsalı oldu. Burada bir süre mola veren Altın, küçük molalarla Afrika’nın kuzeyine doğru ilerleyerek Libya’nın Tobruk kıyılarına yaklaştı. Yoluna doğu yönünde devam eden Altın yine Libya’da Kirissah kıyılarına ulaşarak göç yolculuğunu tamamladı. Altın’ın zorlu yolculuğu 3.633 km sürdü.

“Gümüş” Tunus’ta

Kızılot Kumsalı’nda yuvalayan Gümüş ise rotasını doğrudan Akdeniz açıklarına çevirdi. Yunanistan’ın Karpathos Adası’nda kısa bir mola veren Gümüş, İtalya’nın Sicilya Adasına doğru yola devam etti. Son hafta içerisinde Tunus’un Hammamet Körfezi’ne ulaşan Gümüş, zamansal olarak bakıldığında kışlama alanına ulaşmış oldu. Gümüş yolculuğu boyunca toplamda 4.760 km yol katetmiş oldu. Altın ve Gümüş’ün sonraki rotası heyecanla takip ediliyor.