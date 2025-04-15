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"Normal doğum" pankartına Sivasspor'un yıldız isminden yanıt: Tüm kadınlardan özür dilerim

Süper Lig'de 13 Nisan Pazar günü oynanan Sivasspor- Fenerbahçe maçında açılan, "Doğal olan normal doğum" pankartına tepkiler devam ederken Sivasspor'un yıldız ismi Rey Manaj sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kendi adıma bütün kadınlardan özür dilerim, sizin bedeniniz ve sizin kararınız" dedi.

Haber Merkezi
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"Normal doğum" pankartına Sivasspor'un yıldız isminden yanıt: Tüm kadınlardan özür dilerim
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Sivassporlu futbolcular, Fenerbahçe maçında Sağlık Bakanlığı’nın “Doğal Olan Normal Doğum" kapsamındaki pankartını taşıdı.

"Ne yazıldığı hakkında bir bilgim yoktu"

Pankartta "Tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen doğal olarak değildir" ifadesi kullanılırken Sivasspor'un yıldız ismi Rey Manaj sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Birkaç gündür birçok kadın takipçimden mesaj aldım, maç öncesi taşıdığımız pankarttan dolayı ve ne yazıldığı hakkında bir bilgim yoktu. Kendi adıma bütün kadınlardan özür dilerim, sizin bedeniniz ve sizin kararınız" dedi.

Bakan tepkileri "normal" buldu

Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya çıkarken taşıdıkları, "Doğal olan normal doğum" mesajına, hem kadınlardan hem de sağlık örgütlerinden gelen tepkilerin sorulması üzerine önceki gün Bakan Memişoğlu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" dedi.

 

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