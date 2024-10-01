Numan Kurtulmuş'tan İsrail açıklaması: Hedefteki ülkelerden biri Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'nci dönem 3'ncü yasama yılı başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında İsrail'e sert tepki göstererek, "İsrail'in hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye" dedi.

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle Gazze diye başlayan İsrail'in saldırgan tutumları, nihayetinde bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini tehdit edecek boyuta ulaşmıştır. Gözü dönmüş çetenin hiç şüphesiz hedeflerinden biri de Türkiye'dir. Türkiye'nin İsrail'in bu saldırgan tavırları önleyecek programları ortaya koyması şarttır.

Burada Ağustos ayında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladık, tarihe geçen konuşmasına şahitlik ettik ve Filistin davasına sahip çıktığımızı tüm dünyaya ilan ettik. Filistin davası, vicdan sahibi bütün insanlığın ortak noktası haline gelmiştir. TBMM olarak bu saldırgan İsrail'e karşı her alanda mücadele edeceğiz.