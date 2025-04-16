Numan Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı gecesi İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Florence Nightingale Hastanesi’ne ambulansla götürülen Önder’in, ana aort damarında boydan boya yırtık tespit edildi. Hastaneye ulaşmadan önce iki kez kalbinin durduğu öğrenildi. Önder'in 12 saat süren ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamada hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Sırrı Süreyya Önder'in son durumu nasıl?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün, Florence Nightingale Hastanesi önünde Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

Numan Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları:

"Vatanının, memleketini seven bir insandı. Bu özellikleri de bir kez daha ortaya konuldu. Ümit ederiz en kısa sürede sağlıklı şekilde aramıza kavuşur. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Her şeyin en iyi şartlar altında, kontrol altında olduğunu söylemek isterim. Ümit ediyoruz, temenni ediyoruz kısa sürede olumlu sonuç alırız. Ailesine, sevenlerine, milletimize geçmiş olsun.

Şu anda durumu ciddiyetini koruyor, bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ama bu konuda açıklama yapmak doktorların vazifesidir."

"Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım derdi"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Bize düşen dua etmek, en yakın zamanda aramızda görmek istiyoruz" ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Sohbetlerimizde, biraraya geldiğimizde bu rahatsızlığından söz açılırdı ve biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferinde iyi günlere ulaşalım güzel günlere ulaşalım, terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım ondan sonrası kolay derdi."

DEM Parti Eş Genel Başkanları açıklama yapacak

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapacak.