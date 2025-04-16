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Figen Yüksekdağ'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Tarihsel süreçteki görevinin başına döneceğine inanıyorum

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan Sırrı Süreyya Önder için mesaj yayımladı. Yüksekdağ, "Sağlığına kavuşup bu tarihsel süreçteki görevinin başına döneceğine inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Figen Yüksekdağ'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Tarihsel süreçteki görevinin başına döneceğine inanıyorum
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TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyat oldu. Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor.

Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, sağlık durumu hâlâ kritik olan Sırrı Süreyya Önder için mesaj paylaştı.

"Kalbimiz seninle"

Yüksekdağ mesajında, "Sağlığına kavuşup bu tarihsel süreçteki görevinin başına döneceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yüksekdağ, şunları söyledi:

"Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı kritik rahatsızlığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Her daim gülen yüzü ve halkların barış özgürlüğü için atan yüreğiyle en kısa zamanda aramıza döneceğine yürekten inanıyorum.

Sevgiyle, dayanışmayla, duayla sağlığına kavuşup bu tarihsel süreçteki görevinin başına döneceğine inanıyorum. Kalbimiz seninle…"

Hayati tehlikesi devam ediyor

Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Önder'in aort damarındaki yırtık nedeniyle yaklaşık 12 saat süren ameliyatı sona erdi. Önder'in bir süre ameliyathanede tutulduktan sonra kalbi cihaza bağlı olarak yoğun bakım servisinde gözlem altına alındığı öğrenildi.

Önder'in son durumuyla ilgili hastanenin başhekimliğinden açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "On iki saate yakın süren ameliyat sonrası hastamın Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır" denildi. Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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