Nurdağı ve İslahiye'de yıkılan binalarla ilgili 29 tutuklama

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nurdağı ve İslahiye'de yıkılan binalara yönelik, kusuru olan aralarında müteahhit, yapı denetim firması yetkilisi, mühendis, şantiye şefinin de olduğu şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Emine Erkenez, Ahmet Tekin, Ali Şahin, Halil Fatih Aksürmeli, İsa Atmaca, İsmet Yaltırık, Mehmet Ali Çakır, Muhammet Ali Akan, Muzaffer İymen, Oktay Nabioğlu, Seda Güner, Selahittin Şeyhismailoğlu, Seyfettin Kılıç, Seyfullah Orhan, Tuncay Kenvancıoğlu, Vedat Aşiroğlu, Veysi Tekin, Ersin Özay, Turan Şimşek, Nevzat Bol, Volkan Reşit Özcan, Hüseyin Erdoğan, Şahin Bozkurt, Şükrü Kan, Mehmet Fatih Sayar, Cafer Okuducu, Hamza Akar, Yunus Kaya ve Ökkeş Kavak tutuklandı.

Adıyaman'da da 2 tutuklama

Öte yandan Adıyaman'da yıkılan bir binayı inşa eden şirketin 2 yetkilisi de tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği "2 Pusula İnşaat LTD ŞTİ"nin yetkilileri Nevzat Bozan ile Orhan Bilgiç, Adıyaman il merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Bozan ve Bilgiç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.