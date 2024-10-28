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Öcalan 'garantör ülke' istedi mi? DEM Parti'den açıklama geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "garantör ülke" istediği iddialarına ilişkin "Şaşkınlıkla izliyoruz. Garantör, güvenilir ülke vb. açıklamaları. Bize böyle bir şey aktarılmadı. Böyle bir şey söylendiğini, talep edildiğini de duymadık." dedi.

Haber Merkezi
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Öcalan 'garantör ülke' istedi mi? DEM Parti'den açıklama geldi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çeşitli gazetecilerin ortaya attığı "Abdullah Öcalan ABD'nin garantör ülke olmasını istedi" iddialarını yalanladı. Bakırhan, Halk TV yayınına katılarak gündemi değerlendirdi. Bakırhan "Garantör ülke" iddiasına ilişkin "Şaşkınlıkla izliyoruz. Garantör, güvenilir ülke vb. açıklamaları. Bize böyle bir şey aktarılmadı. Böyle bir şey söylendiğini, talep edildiğini de duymadık. Milletvekilimiz (Ömer Öcalan) de bize hiç bunlardan bahsetmedi. Kendisine böyle bir şeyin iletilmediğinden de bahsetti. Tam tersine 'süreç falan ortada yok. Tecrit halen devam ediyor.' Tecridin devam ettiği koşulda oradan garantör ülke, güvence vesaire gibi şeylerin talep edilmesi zaten diyalektik olarak mevcut sürece aykırıdır. " dedi.

"Öcalan'ın sağlık durumu hakkında bilgi edindik"

"Sadece bir görüşme oldu" diyen Bakırhan "Sayın Öcalan'ın sağlık durumu hakkında bilgi edindik. Sağlıklı olduğu, iyi olduğu, süreci kendisinin de takip ettiğini, henüz bir 'süreç' olmadığını, kendisiyle doğrudan ya da dolaylı bir görüşme olup olmadığı bize aktarılmadı. Ama eğer hukuki ve siyasal zemin oluşturulursa çatışma ve silahları ortadan kaldıracak bir iradeye sahip olduğunu sayın Öcalan belirtti. Bizim için kıymetli, önemli olan buydu. Ve hemen biz de Ömer vekilimizle görüştükten sonra bir çağrı yaptık. Eğer gerçekten çatışmalar sonlansın isteniyorsa Öcalan'ın toplumla, kendi örgütüyle görüşmesini sağlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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