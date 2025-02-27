Sabahın erken saatlerinde İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen yedi kişilik İmralı Heyeti, beklenen açıklamayı saat 17:00'de yapacak.

Heyet, basın açıklamasının yapılacağı Taksim’deki Hill Otel'e giriş yaptı. "Fotoğraflı" yapılacağı konuşulan çağrıyı Türkçe olarak Pervin Buldan, Kürtçe olarak Ahmet Türk okuyacak. Çağrı aynı zamanda Arapça ve İngilizce olarak da servis edilecek.

Silah bırakma çağrısı gelecek mi?

DEM Parti kaynaklarından Öcalan'ın "tarihi açıklamalar" yapacağı bildirilirken, silah bırakma çağrısının gelebileceği de konuşuluyor.

T24 haberine göre heyet, otelin önünde toplanan kalabalığın ıslık ve zılgıtları eşliğinde otele giriş yaptı. Toplantı salonundaki ekrana yansıtılana göre Öcalan'ın çağrısının adı, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" olarak belirlendi.

Fotoğraf: T24