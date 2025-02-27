Gözler saat 17:00'de: Teröristbaşı Öcalan ne çağrıda bulunacak? İşte İmralı'nın çağrısının içeriği

7 kişilik DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti. Gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İmralı'dan gelecek çağrıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Canova, canlı yayında şunları söyledi:

"Bugün İmralı'dan net bir açıklama bekleniyor yani silahların bırakılması ve örgütün feshi... Edindiğim bilgilere göre; kendisi ile görüşecek olan 7 kişilik heyete 1 sayfalık bir açıklama verecek, onlara kendi açıklamasını okuması da söz konusu olabilir. Açıklamada öncelikle terör örgütü PKK'nın kuruluşunu anlatması bekleniyor. Ardından da gelinen noktada demokratik açılımlar, atılan adımlar ve elbette jeopolitik gelişmeler nedeni ile PKK'nın artık silahlı mücadeleyi sürdürmesinin bir anlamının kalmadığını vurgulaması söz konusu.

"Artık silah bırakma gereklilik"

Artık silah bırakmanın bir gereklilik olduğuna atıfta bulunması ve siyasi düzlemde demokratik mücadeleyi işaret etmesi bekleniyor. Aynı zamanda Öcalan'ın terör örgütü PKK'yı feshettiğini açıklaması da yine beklentiler arasında. Tam ifadesi ne olacak hep birlikte göreceğiz ama büyük ihtimalle kendisi örgüt elebaşı olarak fesih kararı alacak gibi duruyor.

Bu çağrıyı niçin yapacak, karşılığında ne aldı?

Peki bu çağrıyı niçin yapacak, karşılığında ne aldı? Edindiğim bilgilere göre hiçbir pazarlık yok. Açıklamasında da silah bırakmayı ve feshi şarta bağlamaması, neden feshettiğini gerekçeleri ile açıklaması beklentisi çok yüksek. Her fırsatta bu çağrının devlete değil PKK'ya, yani terör örgütüne yönelik olacağı zaten vurgulanmıştı PKK'nın tüm uzantılarını kapsıyor.

"Af yok, umut hakkı gündemde değil"

Karşılığında ne verilecek? Bu soru çok soruluyor. Edindiğim bilgilere göre 'hiçbir pazarlık yok' deniyor. Çağrının doğrudan adresi terör örgütü ve uzantıları. O çağrı sonrası örgütün ne karşılık vereceği beklenip görünecek.

Af çıkar mı? Af yok. Umut hakkı da çok konuşuldu. O da yok. İmralı'da kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Şehit ailelerini rahatsız edecek herhangi bir adım olmayacak diye ifade ediliyor."