Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayarda kaç TL indirim yapılacak?

ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayarda çalışmalar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlerin yararlanacağı indirimle ilgili olarak dünkü Kabine Toplantısından sonra, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız.

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz."

Vergisiz telefon ve bilgisayarda kaç TL indirim yapılacak?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merak ettiği ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayarda fiyatı 9 bin 500 TL'ye kadar olan cep telefonlarında 5 bin 500 TL destek sağlanacak.

Bilgisayardaki ÖTV destek ise cihazın yüzde 16,7'si kadar olacak.

Hangi marka cihazlar uygulama içinde yer alacak?

Samsung Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

Reeder S19 Max Pro S- S23 Pro Max- S19 Max Pro- S19 Max

Realme C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

TCL 20 SE, 20 E, L7,

Xiaomi Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO A15, Reno 5 Lite,

Casper VIA X30 Plus, VIA M30 Plus,

Vivo Y11s, Y21s, Y53s

Tecno Mobile Camon 16.

General Mobile 21, Phoenix 5G, 24 Pro, GM 23

Cep telefonlarının vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor.