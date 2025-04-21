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Öğretmen atamaları için başvurular bugün başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün başlayacak. 15 bin sözleşmeli öğretmen için 76 branş belirlendi. Atama listesinin başında sınıf öğretmenliği yer aldı.

Haber Merkezi
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Öğretmen atamaları için başvurular bugün başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün başlayacak.

Öğretmen adayları başvurularını 5 Mayıs'a kadar Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Yurt genelinde ihtiyaç alanları tespit edildi. 15 bin öğretmen atamasında 76 branş belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Yurt genelinde branş doluluğu tespit edildi

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Milli Eğitim Akademisinde istihdam edilecek 10 bin öğretmen için ise takvim daha sonra duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusu ve atama yapılacak alanlar ile kontenjan listesi için tıklayınız.

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