Öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimini açıkladı.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını, 13-17 Mayıs'ta alacak.
Öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, "www.personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Buna göre başvurular, 13-17 Mayıs'ta sistem üzerinden alınacak, atamalar ise 22 Mayıs'ta valilikler tarafından gerçekleştirilecek.