Ogün Samast davasının duruşması süre etmesi üzerine ertelendi: 'İddianame elime bugün geçti'

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 15 Kasım tarihinde koşullu salıverilme kapsamında tahliye olan ve ardından izini kaybettiren Ogün Samast, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakkında açılan dava çerçevesinde saat 10.15’te İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Akçaabat Adliyesi’ne geldi.

Samast´ın siyah şapka, siyah mont ve gözlük taktığı görüldü. 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Samast'ın eşi Selma Şahin de hazır bulundu. Duruşma salonuna basın mensupları da alınırken, görüntü ve fotoğraf çekimine izin verilmedi.

Duruşma salonuna saat 10.00'da giren Samast, 4 saat durduğu salonda iddianamenin bugün eline geçtiğini belirtip incelemek için süre istedi. Eşi Selma Şahin ile Samast, ardından izin isteyerek duruşma salonundan çıktı. Samast, basın mensuplarının yoğun ilgisi üzerine "Müsaade edin arkadaşlar" diyerek adliye çıkışında otomobile binip ayrıldı.