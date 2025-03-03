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Oktay Saral: "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım, Erdoğan'ın takdiri"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bulunduğu makama hak ederek gelmediğini belirterek, "Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim. Benim yerimde olabilecek çok daha değerli insanlar var" dedi.

Haber Merkezi
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Oktay Saral: "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım, Erdoğan'ın takdiri"
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, tv100'de yayınlanan Talat Atilla ile Pazar Siyaseti’ne konuk oldu.

Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Saral'ın açıklamaları şöyle:

"Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim. Benim yerimde olabilecek çok daha kıymetli insanlar var. Benim tek derdim Allah bir hakkı için ülkeme, milletime faydalı olabilmek. Yarın öbür gün Hakk'ın huzuruna varınca dua alabilmek. Cumhurbaşkanımıza ülke, devlet, millet yolunda yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yerimden de çok memnunum." 

Ayrıca Cumhurbaşkanının 34 başdanışmanı bulunduğunu belirten Saral, bu durumun abartılacak bir yanı olmadığını savundu.

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