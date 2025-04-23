Okullar tatil edilecek mi? Bakan Tekin'den açıklama

İstanbul'da en büyüğü 6,2 olan peş peşe depremler meydana gelirken, halk sokaklardan evlere giremiyor. Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, depremler nedeniyle öğrenci veliler okulların açık olup olmayacağını merak ediyor.

23 Nisan resmi bayram tatiline denk gelen depremlerin sürmesi halinde yarın okulların açık olup olmayacağı da önemli bir başlık olarak dikkat çekiyor.

"İstanbul yarın (24 Nisan) tatil olacak mı?" sorusuna Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullar şu an için bizim elimize ulaşan farklı bilgi yok. Herhangi bir sıkıntımız yok" açıklamasını yaptı.