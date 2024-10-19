Öldürülen Hamas Lideri Sinvar'ın yerine geçecek isim belli oldu mu?

İsrail’in Hamas'ın siyasi lideri Yahya Sinvar'ı öldürmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılıyor. Uzmanlar, örgütün liderliğinin Gazze dışından bir isim tarafından devralınacağı görüşünü savunuyor.

Reuters haberine göre, Hamas'ın yeni lider seçiminde yalnızca İran'ın tercihlerini değil, aynı zamanda önde gelen adayların ikamet ettiği Katar'ın çıkarlarını da göz önünde bulundurması gerektiği belirtiliyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) perşembe günü yapılan bir paylaşımla, Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Hamas'ın Gazze lideri Halil Hayya da cuma günü El Aksa televizyonundan Sinvar'ın İsrail ordusuyla Gazze'de girdiği çatışmada öldürüldüğünü doğrulamıştı.

Örgütün önceki şefi İsmail Haniye de temmuz ayında İran'da suikasta uğramıştı. Haniye'nin ölümünden de İsrail sorumlu tutulmuştu.

Hamas liderliği için olası adaylar kimler?

Sinvar'ın ölümünü doğrulayan Hamas'ın Gazze lideri Halil Hayya, olası adaylardan biri olurken, liderlik geçici olarak Hayya'ya geçti.

Katar'da bulunan Hayya, açıklamasında meydan okuyucu bir tavır takınmış, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarını durdurmadığı ve kuşatma altındaki bölgeden güçlerini çekmediği sürece esir tuttukları İsraillileri geri vermeyeceklerini söylemişti.

Analistlere ve Reuters'a konuşan Hamas kaynağına göre, örgütün baş müzakerecisi olan Hayya'nın yanı sıra diğer başlıca adaylar arasında Haniye'nin selefi Halid Meşal ve Şura Konseyi'ne başkanlık eden, az bilinen bir isim olan Muhammed Derviş var.

Aday nasıl belirlenecek?

Hamas'ın yeni lideri, en üst düzey karar alma organı olan Şura Konseyi tarafından atanacak.

Şura Konseyi, Gazze Şeridi, Batı Şeria, İsrail hapishaneleri ve Filistin diasporasındaki tüm Hamas üyelerini temsil ediyor. Bu da yeni liderin, ateşkes görüşmelerine katılma yetkisine sahip olması gerektiği anlamına geliyor.

Sorumluluklar bölünebilir

Sinvar, Haniye'nin yerine geçtiğinde, Gazze'deki askeri ve siyasi liderliği birleştirmişti ama uzmanlar, bu kez böyle bir senaryoyu olası görmüyor.

Filistin uzmanı Eşref Ebubekir, Sinvar'ın sorumluluklarının iki rol arasında bölünmesini bekliyor. Bu rollerden biri askeri işleri denetlemek, diğeri ise uluslararası temaslardan ve politikaları şekillendirmekten sorumlu siyasi ofisi yönetmek olacak.

Mısır devletine bağlı El-Ahram gazetesinin yönetici editörü Ebubekir, "İran, para ve silahla desteklediği Hamas'ın en güçlü müttefiki, İran’ın onayı, Sinvar'ın halefinin kim olacağını belirleyecek kilit önem taşıyor" dedi.

Bir diğer Hamas kaynağı, Hayya'nın "fiili Gazze lideri" rolünü yerine getirirken herhangi bir sorunla karşılaşmasının beklenmediğini dile getirdi. Kaynak, Hayya'nın askeri kanatla iyi ilişkiler sürdürdüğünü ve hem Sinvar hem de Haniye ile yakın ilişki içinde olduğunu belirtti.

Filistinli siyasi analist Akram Attallah da silahlı kanadın Hayya'nın otoritesine saygı duymasını bekliyor. Attallah ayrıca, Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın da silahlı kanatta ve genel olarak Hamas'ta daha büyük bir rol oynayacağını öngörüyor.

Hamas kaynakları, silahlı kanat Kassam Tugayları'nın kıdemli komutanı Muhammed Sinvar'ın nadiren kamuoyunun karşısına çıktığını, uzun süredir İsrail'in en çok arananlar listesinde yer aldığını ve birkaç suikast girişiminden sağ kurtulduğunu belirtti.

Yahya Sinvar kimdi?

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde düzenlenen saldırıları planlayan ve Gazze'deki en üst düzey yetkilisi olan Yahya Sinvar'ı, halefi İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından 7 Ağustos'ta yeni lideri olarak seçmişti.

Hamas'ın şahin kanadına liderlik eden ve İran'a yakın olan bir isim olan Sinvar, 1.200 kişinin öldüğü ve yaklaşık 250 kişinin rehin alındığı saldırıdan beri İsrail'in öldürülecekler listesinin başında yer alıyordu.

Ölümünden önce uzun yıllar Katar'da yaşayan Haniye'nin aksine Sinvar Gazze'den ayrılmamıştı. 2017'den bu yana Hamas'ın bölgedeki lideri olduğu halde nadiren kamuoyu önüne çıkıyordu.

Sinvar ayrıca, İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas arasındaki çatışmaların yeniden alevlendiği 7 Ekim saldırısının da beyni olarak görülüyordu.