Ömer Çelik: Erken seçim çağrılarının bir mantığı yok

Yerel seçim sonuçlarını ve seçmenin verdiği mesajları net şekilde ele alacaklarını belirten Çelik, 31 Mart'ın AK Parti'nin önümüzdeki dönem üreteceği siyaset açısından dönüm noktası olacağını ifade etti.

AK Parti'nin MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Çelik, "Partimize dönük mesajları en net okuyup ele alacağımızı ifade ediyoruz. 31 Mart önümüzdeki dönem üreteceğimiz siyaset açısından dönüm noktası olacak" dedi.

Seçim sonuçlarının tüm il, ilçe, belde ve her bir sandıkta ele alınarak milletin verdiği mesajın anlaşılması ve buna yönelik siyaset üretilmesine yol göstermesi açısından tüm partinin tüm birimlerinde çalışmaların başladığını belirten Çelik, demokratik reformların her zaman gündemlerinde olacağının altını çizdi. Çelik "Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur, bununla ilgili çalışmalar yapılacak" dedi.

Terörle mücadelenin de asli gündem olmaya devam edeceğini söyleyen Çelik ayrıca, "Farklı toplumsal kesimlerin durumlarının iyileştirilmesine dönük olarak uyguladığımız ekonomik programın sonuçlarını aldıkça adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Erken seçim sorusu

Yerel seçim sonuçlarının ardından muhalefetten gelen erken seçim çağrıları ile ilgili soru üzerine ise Çelik, bu çağrıların bir mantığı olmadığını belirterek, "Bu yerel seçim, iki konuyu birbirine karıştırmamak gerek" dedi.

Van'da seçimi kazanan ancak YSK tarafından yerine AK Parti'li adayın atandığı DEM Parti adayı ile ilgili soru üzerine ise Çelik şöyle konuştu:

"İl seçim kurulu takdirinde bir konu. Hükümetin müdahale edeceği alan değil... İl seçim kurulu, YSK yetkili. İtiraz mekanizmaları belli. Hukuken haklılarsa sonuç onların arzu ettiği gibi olacaktır, hukuken haklı değillerse ise buna da herkesin saygı göstermesi gerekir. Demokratik tepki göstermek herkesin hakkıdır ama bunu şiddet olaylarına dönüştürmenin demokrasi ile bağı yoktur."

DEM Parti, Adalet Bakanlığı'nın yerel seçimlerden iki gün önce Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesine itiraz ettiğini ve bu nedenle Zeydan'ın seçildiği halde başkanlık görevini alamadığını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Parti adayı seçilmemiş kabul edildiğinden yerine AKP adayını atama kararı aldı.